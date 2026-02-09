Размер шрифта
Политолог объяснил желание США завершить конфликт на Украине страхом ядерной войны

Политолог Варвик: США хотят закончить конфликт на Украине как можно скорее
Соединенные Штаты стремятся завершить конфликт на Украине из-за опасения ядерной войны. Такое мнение высказал немецкий политолог Йоханнес Варвик в интервью Berliner Zeitung.

По его словам, американцы хотят остановить боевые действия «сейчас». Позиция Вашингтона строится на том, что интересы безопасности России должны быть учтены и приняты во внимание.

«Они делают это не из чистого человеколюбия, а потому, что боятся ядерной эскалации, в которую Америка, хочет она того или нет, будет втянута», — считает Варвик.

Эксперт подчеркнул, что под руководством Дональда Трампа Соединенные Штаты следуют правильным курсом в вопросе Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Вашингтон хочет урегулировать конфликт до июня текущего года. В связи с этим он не исключил, что США будут оказывать давление на обе стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку.

Ранее в Раде не захотели вести переговоры с Россией в текущих условиях.
 
