Общество

В Перми тяжело отравились работники двух химзаводов

В Перми расследуют отравление работников на химических заводах
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Перми началось расследование случаев тяжелого отравления сотрудников на предприятиях химической промышленности после выброса вредных веществ. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Пермском крае.

По данным ведомства, оба инцидента произошли еще в январе: работники двух заводов почувствовали резкое ухудшение самочувствия после воздействия опасных химических соединений. В настоящее время инспекция проводит проверку совместно с Западно-Уральским управлением Ростехнадзора, расследуя групповые несчастные случаи на производстве.

В рамках проверки планируется опросить пострадавших сотрудников и руководство предприятий, а также изучить документы, связанные с условиями труда, соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности. При необходимости надзорные органы назначат дополнительные экспертизы.

Заместитель руководителя инспекции по охране труда Павел Бахтагареев сообщил, что при выявлении нарушений трудового законодательства будут приняты меры административного воздействия, а материалы расследования направят в следственные органы для решения вопроса о возможной уголовной ответственности виновных.

Ранее кафе «Оливье» в Архангельске закрыли на 90 дней после отравления детей.
 
