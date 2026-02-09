Московский ресторан накормил гостей роллами с живыми тараканами

В роллах от московского ресторана «Тануки» обнаружили живых тараканов, утверждает Telegram-канал SHOT Проверка.

«Клиенты заведения заказали сет роллов из ресторана на Щербаковской, 50. Решили попробовать «Креветку васаби», но вместе с морским деликатесом в блюде им попался таракан. Москвичи направили претензию в «Тануки», там им пообещали разобраться в ситуации», — сказано в посте.

Также, по данным журналистов, гости заведения регулярно замечают насекомых: тараканы, по их словам, ползают прямо по стенам. В еде гости находят волосы, а в зале — пахнет канализацией, следует из публикации.

До этого в одной из школ в Коми ребенку дали напиток с насекомым. Инцидент произошел в городе Сыктывкаре. Предварительно, в школе №25 ребенок обнаружил в стакане с компотом таракана. Учащийся снял это на видео. Как насекомое попало в напиток, не уточняется.

А в одной из школ Владивостока детей накормили котлетами с тараканами — узнавшие об этом родители стали жаловаться на произошедшее.

Ранее учащиеся российской гимназии сняли на видео червя, живущего в кране для питьевой воды.