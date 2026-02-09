Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В Красноярске турист сорвался со скалы и упал в расщелину

В Красноярске спасли туриста, сорвавшегося со скалы
КГКУ «Спасатель»

В национальном парке «Красноярские Столбы» спасатели эвакуировали 51-летнего мужчину, который сорвался и упал в скальную расщелину во время восхождения. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».

Инцидент произошел при попытке покорить вершину Первого Столба. Мужчина поскользнулся и упал в природную ловушку — узкую расщелину между скалами. На вызов оперативно прибыли специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда. С помощью альпинистского снаряжения они извлекли пострадавшего на поверхность.

Видимых серьезных травм у него не обнаружили, однако для полного обследования туриста передали медикам.

До этого туристы сорвались в ущелье в Карачаево-Черкесии. Группа из пяти человек отправилась в Махарское ущелье. Уточняется, что на перевале Кичи-Муруджу двое туристов оступились и сорвались со склона.

Ранее в Крыму машина с людьми упала со скалы в 200-метровый обрыв.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!