В Красноярске турист сорвался со скалы и упал в расщелину

В национальном парке «Красноярские Столбы» спасатели эвакуировали 51-летнего мужчину, который сорвался и упал в скальную расщелину во время восхождения. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».

Инцидент произошел при попытке покорить вершину Первого Столба. Мужчина поскользнулся и упал в природную ловушку — узкую расщелину между скалами. На вызов оперативно прибыли специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда. С помощью альпинистского снаряжения они извлекли пострадавшего на поверхность.

Видимых серьезных травм у него не обнаружили, однако для полного обследования туриста передали медикам.

До этого туристы сорвались в ущелье в Карачаево-Черкесии. Группа из пяти человек отправилась в Махарское ущелье. Уточняется, что на перевале Кичи-Муруджу двое туристов оступились и сорвались со склона.

Ранее в Крыму машина с людьми упала со скалы в 200-метровый обрыв.