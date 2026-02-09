В Волынской области Украины десятки тысяч абонентов остались без света

Мэр Карпус: 80 тысяч абонентов в Нововолынской общине остались без электричества

Десятки тысяч потребителей в Нововолынской общине Волынской области Украины остались без электроснабжения после взрывов. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Нововолынска Борис Карпус.

«Сейчас более 80 тыс. абонентов <...> без света», — говорится в заявлении.

По словам главы города, вода в Нововолынске подается от электросети. Очистные сооружения работают на генераторах, то же касается ряда котелен.

В ночь на 9 февраля компания «Львовоблэнерго» сообщила, что на территории Львовской области Украины ввели графики аварийных отключений света. Как выяснили журналисты «Страны.ua», в населенном пункте Рясное в регионе произошел пожар на подстанции.

8 февраля жители города Днепр (до 2016 года — Днепропетровск) на юго-востоке Украины перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света. Издание «Страна.ua» опубликовало видеозапись, на которой запечатлено, как люди ходят туда-сюда по нерегулируемому пешеходному переходу и не дают транспортным средствам проехать. При этом водители гудят участникам акции протеста и ругаются на них, используя обсценную лексику.

Ранее на Украине заявили, что страна осталась без значительной части доступной электроэнергии.