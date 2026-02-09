Лавров: мы не допустим размещения на Украине угрожающего безопасности РФ оружия

Россия не допустит размещения на территории Украины каких-либо видов оружия, которые могут угрожать безопасности Москвы. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью для TV BRICS.

По его словам, безопасность России обеспечивается необходимостью не допустить «сохранения на наших границах нацистского государства, которое Запад сотворил из Украины».

«И мы обеспечим, я в этом нисколько не сомневаюсь, интересы своей безопасности, не допустив размещения на украинской территории каких-либо видов угрожающего нам оружия. И, во-вторых, обеспечив защиту, надежную, полноценную, прав людей, которые русские, русскоязычные, столетиями жили и живут на землях Крыма, Донбасса, Новороссии», — сказал Лавров.

В декабре сенатор Линдси Грэм заявил, что США должны передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, если Россия не согласится на условия мирной сделки. Осенью газета Frankfurter Rundschau писала, что Киев в случае получения в свое распоряжение «Томагавков» может ударить ими по Москве.

