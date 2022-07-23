В Москве зафиксировали двукратный рост цен на новостройки Красной Пресни за три года

Средние цены на новостройки Красной Пресни в Москве за три года повысились в два раза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования девелоперской компании Forma.

Квадратный метр жилья теперь стоит 810 тыс. рублей, тогда как в 2019 году цена на новое жилье составляла 400,7 тыс. рублей за кв.м. К росту цен привел дефицит предложения.

«С 2019 года в районе Пресня цены на новостройки увеличились вдвое — с 400,7 тыс. рублей до 810, 3 тыс. рублей за кв. м. Суммарный объем проектов в продаже также сократился более чем в два раза: с более чем 1,2 млн кв. м до 673 тыс. кв. м», — отмечается в исследовании.

По данным аналитиков компании «Метриум», средняя цена за квадратный метр в столичных новостройках бизнес-класса за первые шесть месяцев 2022 года достигла 429,8 тыс. рублей (+1,7% за квартал, +9,1% за полугодие, +16,2% за год).

На этой неделе директор федеральной компании «Этажи» рассказал, что средняя цена на жилье на вторичном рынке до весеннего периода 2023 года может упасть на 10-15%.