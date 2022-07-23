The Telegraph: энергетическая политика Германии сделала Евросоюз заложником России

Британская газета The Telegraph обвинила Германию в том, что ее энергетическая политика и нерешительность в отношениях с Москвой сделала Евросоюз заложником России.

В статье отмечается, что газа, который поступит по возобновившему работу «Северному потоку», не хватит для полноценного запаса на предстоящую зиму, а у Европы нет альтернативных поставщиков для замены.

Автор отметил, что ФРГ надавила на Канаду, чтобы «Газпрому» вернули задержанную из-за санкций турбину. По мнению журналиста, за этой уступкой стоит крупнейшая экономика Евросоюза, так как в случае прекращения поставок ей грозит сокращение как минимум на 6%.

В статье говорится, что в случае прекращения поставок со стороны России, предстоящей зимой Евросоюз станет гораздо более «одиноким» и разобщенным блоком, чем в любой другой момент его истории.

«Он как никогда далек от того, чтобы возглавить ответ Запада на российскую спецоперацию на Украине, как первоначально утверждал Брюссель, потому что сейчас он оказался в заложниках у Кремля», — заключил автор материала.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что российская нефть нужна на мировых рынках, чтобы сдержать цены.