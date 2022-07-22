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Шойгу: вывоз зерна через порты Украины может начаться в ближайшие дни

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что вывоз зерна через украинские черноморские порты после достигнутых соглашений в Стамбуле может начаться в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы имеем все предпосылки и все решения, чтобы этот процесс (вывоз зерна) начался в самые ближайшие дни», — заявил Шойгу.

По его словам, подписание меморандума между РФ и Организацией Объединенных Наций (ООН), в котором речь идет о снятии ограничений с экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, имеет важность.

Шойгу отметил, что этот документ был подписан первым, после чего появилась прямая увязка к тому, чтобы следующий документ был подписан сразу же.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что подписанное соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины является маяком надежды, возможности и облегчения.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что соглашение о создании зернового коридора будет подписано в Стамбуле.

По его словам, это событие станет «хорошей новостью» для мирового сообщества.

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