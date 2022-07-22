Bloomberg: Индия увеличила импорт нефти ESPO из России, конкурируя с Китаем

Индия увеличила закупки сырой нефти с Дальнего Востока. Речь идет о сорте ESPO, который обычно предпочитают нефтеперерабатывающие заводы Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, четыре судна, перевозящие ESPO, направляются в Индию, а два танкера — в порт Парадип. Там расположен нефтеперерабатывающий завод, которым управляет Indian Oil Corp.

Таким образом Китай столкнулся с неожиданной конкуренцией, так как ранее Индия мало интересовалась российской нефтью. Однако, по мнению трейдеров, сейчас более низкая стоимость по сравнению с другими сортами из Персидского залива и Западной Африки, побудило ее к покупке.

20 июля Bloomberg сообщало, что Китай покупает российскую нефть ESPO дешевле на 10%, чем продаются бразильские сорта сырья Lula и Sapinhoa.

Ранее Reuters, ссылаясь на данные таможни КНР, написало, что Россия второй месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Китай в июне на фоне рекордных поставок в мае. В июне импорт нефти из РФ в КНР составил 7,29 млн тонн.