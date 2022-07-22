Член ВГА Владимир Рогов заявил, что Россия обеспечит Запорожскую область газом

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что после строительства нового газопровода регион будет обеспечен газом из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Проектные работы и изыскания подходят к завершению. Уже поставлена необходимая техника. После строительства газопровода Запорожская область будет запитана за счет поставок газа из Российской Федерации», — сказал Рогов.

12 июля Минэнерго России было поручено проработать вопрос с газоснабжением в Запорожье.

Ранее власти Запорожской области обратились к российскому правительству с просьбой помочь с газоснабжением.

9 июля на Запорожье заявляли, что Украина, оставила часть региона без газа, повредив газопровод.

Также глава ВГА добавил, что власти региона попросили Россию «прислать достаточное количество электроприборов, промышленного и бытового назначения».