В Philip Morris назвали сроки ухода из России

Американский табачный концерн Philip Morris International планирует ближе к концу 2022 года покинуть российский рынок, сообщает Bloomberg.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы завершить наше присутствие в России. Я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Предполагаю, что к концу года мы согласуем [уход] с Россией», — заявил исполнительный директор Яцек Ольчак.

Доля продаж концерна в России составляет 27% от всей производимой продукции, и уход компании из РФ, по словам Ольчака, является «сложным процессом».

В начале марта представители Philip Morris заявили, что компания приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России, а также снижает объемы производства из-за перебоев в цепочке поставок. Концерн владеет двумя фабриками в Ленинградской области и Краснодарском крае.