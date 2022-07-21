Глава МИД ФРГ Бербок заявила о риске народных волнений из-за дефицита газа

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о риске возникновения народных волнений из-за дефицита российского газа. Об этом она сообщила в интервью медиагруппе RND.

По словам Бербок, Германия и дальше будет нуждаться в газе из России. В частности, она заявила, что в случае отказа Siemens в ремонте турбины для «Северного потока — 1» ФРГ может столкнуться с общественным недовольством.

«Канадцы сказали, что у них много вопросов. Мы ответили, что понимаем это, но если мы не получим газовую турбину, тогда мы больше не будем получать газ, и тогда мы не сможем поддерживать Украину, так как будем заняты народными восстаниями», — поделилась Бербок.

Она уточнила, что «немного утрировала» ответ на вопрос о реальности таких восстаний.

Ранее Бербок говорила, что немецкие власти делают все возможное для исключения раскола общества на фоне ситуации с поставками газа. Как добавила министр, правительство Германии опасается, что РФ не возобновит поставки газа по «Северному потоку» после плановой ежегодной инспекции трубопровода.