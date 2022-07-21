Минфин Японии сообщил, что поставки нефти из России в июне дошли до нуля

Японская сторона не импортировала из Росси нефть в июне, но увеличила объем поставок газа. Информация об этом следует из статистики Минфина восточноазиатского государства.

Отмечается, что объем покупок сжиженного природного газа (СПГ) в июне по сравнению с тем же периодом 2021 года вырос на 26,4%, до 617 тыс. т. Токио заплатил за это 55,3 млрд иен ($398,8 млн).

Импорт российского угля в Японию упал на 59,5%, до 765 тыс. т. Общий объем поставок энергоресурсов из России в Японию в июне увеличился на 22,9%, до 153,9 млрд иен ($1,1 млрд). При этом экспорт из островного государства в Россию сократился на 49,9%, до 39,8 млрд иен ($287 млн).

В июне Япония и партнеры по G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и США) обсудили возможность введения потолка цен на российское сырье. Тогда премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страны G7 установят потолок на стоимость российской нефти, снизив ее вдвое.

После этого замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае введения этого ограничения «нефти на рынке будет существенно меньше», а цена на нее может превысить $300–400 за баррель. «У Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2». Аригато!» — заявил он.