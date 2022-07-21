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Цены на газ в Европе снизились более чем на 6% на фоне запуска «Северного потока» после ремонта

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Jens Bttner/dpa/Global Look Press

Цена на газ в Европе упала на 6,5% по сравнению с показателями днем ранее, достигнув 1532 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Газ в Европе стал дешеветь после запуска газопровода «Северный поток», который вышел из планового ремонта. К 10.35 темпы снижения стоимости уменьшились до 3,2%, а к 11.27 мск стали еще меньше, дойдя до 2,7%.

Ранее в четверг немецкие газотранспортные операторы OPAL и NEL подтвердили возобновление поставок газа по «Северному потоку» после окончания срока техобслуживания. Физический поток газа по «Северному потоку» возобновился в точке приема в немецком Грайфсвальде в 06.00 по местному времени (07.00 мск).

По данным оператора проекта Nord Stream AG, газ идет по трубопроводу, однако на сниженном уровне — около 30% от максимума.

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