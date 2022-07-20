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В Еврокомиссии заявили, что рекомендации ЕС по экономии газа могут стать обязательными

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Global Look Press

Предложения Евросоюза по экономии газа в случае экстренного положения на рынке энергоресурсов перейдут для государств – членов содружества из статуса рекомендательных в обязательные для исполнения. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс, пишет ТАСС.

«Сегодня невозможно заменить весь объем российского газа на газ из других источников, поэтому необходимо начинать экономить. Пока предлагается делать это на добровольной основе, но в случае объявления экстремальной ситуации рекомендации станут обязательными для стран — членов Евросоюза», — сказал Синкявичюс.

По словам еврокомиссара по вопросам окружающей среды и океанов, литовская сторона полностью обеспечивает свои потребности в сжиженном природном газе (СПГ). Страна использует терминал в клайпедском морском порту. Синкявичюс считает, что этот объект может стать гарантом энергетической безопасности «для всего региона» в критической ситуации.

Вильнюс хочет увеличить мощности этого терминала в два раза. Этот объект для приема газа морем в Клайпеде заработал в декабре 2014 года. Прежде литовские газовые сети находились в восточном направлении. Город Клайпеда находится на западном побережье страны.

Ранее 20 июля агентство Bloomberg написало, что Евросоюз намерен предложить странам-членам добровольно сократить использование природного газа на 15%, начиная со следующего месяца, из-за опасений, что Россия может прекратить поставки топлива.

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