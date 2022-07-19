РЖД направили в Совет ЕС заявление об отмене введенных ограничений против компании

Холдинг «Российские железные дороги» направил в Совет Европейского союза заявление об отмене ограничений, которые были введены против компании. Об этом сообщает пресс-служба РЖД в своем Telegram-канале.

«РЖД направили в Совет Европейского союза заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что санкции ограничивают РЖД в выполнении социально значимых, гуманитарных функций, и являются дискриминационными по отношению к гражданам России.

Кроме того, в РЖД считают бесперспективным обжалование санкций, однако сохраняют надежду на взвешенное рассмотрение доказательства нарушения международно-правовых норм.

24 марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий России. Под ограничения попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, а также компания «Российские железные дороги» (РЖД), «Совкомфлот», «РусГидро».

19 мая «Коммерсантъ», ссылаясь на источники писал, что ОАО «РЖД» предлагает передвинуть транзитные перевозки из недружественных стран на последнее место в очередности на Восточном полигоне, добавив их в категорию «прочие грузы» ради перевозки сырья с Дальнего Востока.