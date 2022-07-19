В Эстонии зафиксировали наибольшую годовую инфляцию относительно других стран зоны евро

Самый высокий уровень годовой инфляции среди стран еврозоны зафиксировали в Эстонии. Информацию об этом пресс-служба Евростата опубликовала на своем сайте.

Рост потребительских цен в этой европейской стране составил 22%. На втором месте Литва с 20,5%. В Латвии инфляция составила 19,2%.

Наиболее благополучная ситуация с ростов цен сложилась на Мальте. В этом средиземноморском государстве инфляция составила 6,1%. Следом идет Франция, где этот показатель равен 6,5%.

В европейском статистическом ведомстве также отметили, что скорость инфляции в зоне евро возросла в июне и составила 8,6% по сравнению с маем, показатель которого остановился на отметке 8,1%. Причиной этому назвали сильный рост цен на энергоносители, который повлек за собой и подорожание продуктов питания.

В начале июля сообщалось, что цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы после сокращения поставок газа из России. А при сохранении жаркой погоды в ЕС стоимость «света» может подскочить к €350-400 за МВтч с текущих €325–366.