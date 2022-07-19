Великобритания ослабила санкции в отношении миллиардера Петра Авена

Суд в Соединенном Королевстве смягчил ограничения, которые были наложены на счета российского миллиардера Петра Авена (по данным Forbes, он владеет $4,8 млрд), чтобы бизнесмен мог оплачивать расходы на свой особняк в Лондоне. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Лондонский суд решил смягчить свое решение в отношении банковских счетов, которые используются российским миллиардером Петром Авеном для оплаты расходов в его особняке и охраны дома», — пишет агентство.

В издании пояснили, что этот судебный процесс является частью расследования по обвинению Авена в уклонении от санкций, введенных против него из-за специальной операции России на Украине.

Сотрудники Британского Национального агентства по борьбе с преступностью в мае обыскали дом миллиардера и нашли след на получение более чем £3 млн. Эти деньги якобы перевели в Великобританию из Австрии за несколько часов до введения ограничительных мер.

Уголовное дело в отношении Авена открыли в конце мая. Санкции против владельцев консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена ввели 28 февраля.

На прошлой неделе сообщалось, что Евросоюз может снять часть персональных санкций, наложенных на российских граждан.