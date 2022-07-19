Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Китайская компания CAS Space договорилась развивать космический туризм с турфирмой 15:17
Жигалова рассказала, зачем Лепс решил купить права на песни Шатунова 15:14
Посольство РФ запросило у Индии разъяснений в связи с задержанием... 15:12
Владельцев Ethereum предупредили о скором падении после рекордного роста 15:11
В Британии лабрадор взял на воспитание 15 утят 15:11
Samsung опубликовала секретное послание-головоломку для своих фанатов 15:10
Курс доллара на Мосбирже снизился до 55 рублей 15:06
Гендиректор «Спартака» Мележиков попросил прощения у скончавшегося Ярцева 15:05
Суд ужесточил наказание экс-депутату Госдумы Бурнашову за нападение... 15:05
Заместитель гендиректора «Росэнергоатома» рассказал о хакерских атаках... 15:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Великобритания ослабила санкции в отношении миллиардера Петра Авена

close
100%
Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Суд в Соединенном Королевстве смягчил ограничения, которые были наложены на счета российского миллиардера Петра Авена (по данным Forbes, он владеет $4,8 млрд), чтобы бизнесмен мог оплачивать расходы на свой особняк в Лондоне. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Лондонский суд решил смягчить свое решение в отношении банковских счетов, которые используются российским миллиардером Петром Авеном для оплаты расходов в его особняке и охраны дома», — пишет агентство.

В издании пояснили, что этот судебный процесс является частью расследования по обвинению Авена в уклонении от санкций, введенных против него из-за специальной операции России на Украине.

Сотрудники Британского Национального агентства по борьбе с преступностью в мае обыскали дом миллиардера и нашли след на получение более чем £3 млн. Эти деньги якобы перевели в Великобританию из Австрии за несколько часов до введения ограничительных мер.

Уголовное дело в отношении Авена открыли в конце мая. Санкции против владельцев консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена ввели 28 февраля.

На прошлой неделе сообщалось, что Евросоюз может снять часть персональных санкций, наложенных на российских граждан.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть