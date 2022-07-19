Норвежский Helly Hansen переименовал себя на русский манер

Норвежский ретейлер спортивной и туристической одежды Helly Hansen переименовал свои магазины в написанный кириллицей «Хансен», в надежде что владелец бренда — Canadian Tire Corp. (CTC) — возобновит поставки продукции в страну, пишет «КоммерсантЪ».

По информации источника издания, чтобы договориться с владельцем бренда российское подразделение компании — ООО «Хелли Хансен» — провело ребрендинг. С конца июня магазины начали менять вывески, франчайзинговые партнеры Helly Hansen также были вынуждены разрывать договоры коммерческой концессии и переводить торговые точки под другие бренды.

По мнению экспертов, схема с параллельным импортом вряд ли может быть применима к Helly Hansen, так как компания контролирует европейские поставки через распределительный центр в Нидерландах. Источник также сообщил, что российский офис активно распродает запасы через маркетплейсы.

Helly Hansen объявила о приостановке работы своего онлайн-магазина в России спустя несколько недель после начала спецоперации РФ на Украине. Компания производит технологичную спортивную и туристическую одежду, инвентарь и снаряжение для рыбной ловли.

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