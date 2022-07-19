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«Ъ»: убытки иностранных ретейлеров одежды в случае ухода из РФ составят $760–800 млн

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В случае закрытия российских магазинов всех иностранных ретейлеров одежды по примеру шведской H&M, их общие убытки составят $760–800 миллионов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аудиторские компании.

В публикации отмечается, что по их подсчетам, самые большие потери может понести владелец сети Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear – испанская компания Inditex. Они потеряют порядка $300 млн. Японская компания Uniqlo может понести убытки в размере $150-170 млн, приблизительно столько же французская сеть спортивных товаров Decathlon.

Все эти компании прекратили работу своих магазинов на территории Российской Федерации, но еще не заявили об окончательном уходе с российского рынка.
По данным Statista за 2020 год, в общей доле выручки у Uniqlo на продажи в России приходилось 1,3%, у H&M — 4 процента, у Inditex — 8,5%.

Один из собеседников издания утверждает, что общая сумма потери в размере $760–800 миллионов является «консервативой». Она может оказаться больше, если ретейлеры не смогут распродать остатки товаров и удачно решить вопрос с разрывом действующих долгосрочных договоренностей на аренду торговых площадей.

Ранее стало известно, что перед уходом с российского рынка шведская Hennes & Mauritz (H&M) устроит распродажу.

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