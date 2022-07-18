СБУ заявила об аресте белорусских локомотивов на $2,3 млн, которые якобы использовала РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что арестовала белорусские локомотивы, которые, как она утверждает, Россия использовала для перевозки личного состава и вооружения. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«По материалам СБУ, арестованы белорусские локомотивы», — говорится в сообщении.

Примерная стоимость арестованного имущества составляет более 70 млн грн. ($2,3 млн), считают в спецслужбе.

«По данным следствия, локомотивы были задействованы для перевозки личного состава, вооружения, военной техники и средств тылового обеспечения к северным границам Украины», — утверждают в СБУ.

Там добавили, что локомотивы были обнаружены в Киевской области.

Ранее в СБУ заявили, что активы украинских компаний, якобы принадлежащих «Газпрому», «Роснефти» и «Росатому», арестованы в стране.

В ведомстве подчеркнули, что, по инициативе СБУ, были арестованы 2,1 млрд гривен активов (порядка $61 млн по курсу Национального банка Украины) украинских компаний. Они принадлежат «Газпрому», «Роснефти» и «Росатому», утверждается в заявлении.