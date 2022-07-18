Uniper ответила на письмо «Газпрома» о форс-мажоре по поставкам газа

Немецкий энергоконцерн Uniper получил от «Газпрома» письмо о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа, пишет Reuters.

Компания посчитала такое объяснение необоснованным, отмечает агентство.

«Uniper считает это необоснованным и официально отклоняет требование о форс-мажоре», — приводит издание заявление концерна.

Ранее Uniper начала отбор газа из своих хранилищ и уведомила потребителей о возможном повышении цен. Согласно имеющейся информации, компания пошла на такие меры на фоне сокращения поставок газа из России.

Также 18 июля Uniper полностью использовала существующую кредитную линию KfW в размере 2 млрд евро и подала заявку на ее продление. Сейчас переговоры между правительством Германии и Uniper о стабилизационных мерах продолжаются. Дата их окончания не уточняется.

До этого Министерство экономики Германии не дало комментариев относительно доставки в Европу турбины Siemens, необходимой для повышения прокачки газа по «Северному потоку», и которая находилась в Канаде в ремонте.