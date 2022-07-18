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ВГА Каховского района сообщила об ударе ВСУ вблизи Каховской ГЭС 18:59
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ВГА Каховского района сообщила о воздушной тревоге в Новой Каховке Херсонской области

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Минобороны РФ

В городе Новая Каховка Херсонской области объявлена воздушная тревога, фиксируются попытки нанесения ударов. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района, передает ТАСС.

«Воздушная тревога, очередные прилеты», — сказал представитель ВГА.

Цели были поражены российскими системами противовоздушной обороны (ПВО), предположил он.

Утром 18 июля Вооруженные силы Украины пытались нанести удар по Новой Каховке, часть ракет были сбиты российскими силами ПВО, сообщал глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев.

На прошлой неделе ВСУ дважды обстреляли Новую Каховку — в первый раз 11 июля. В результате два человека погибли, еще 90 человек получили ранения. Кроме того, семь человек пропали без вести. Разрушению подверглись 65 жилых домов, 15 складов, 248 магазинов, 3 завода, 2 больницы и 4 учебных заведения.

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