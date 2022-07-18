«Рособоронэкспорту» заказали вертолетов более чем на 200 млрд рублей

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» превысил 200 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Ростеха».

«Нашу технику отличают уникальные конструкторские решения, доказанная эффективность и высокая надежность. Благодаря такому набору качеств российские вертолеты востребованы на мировом рынке, и спрос на них остается высоким даже в текущей геополитической ситуации. Портфель заказов «Рособоронэкспорта» на продукцию «Вертолетов России» сегодня превышает 200 млрд рублей, и в ближайшие годы будет расти», — поделился Чемезов.

Гендиректор «Ростеха» добавил, что российские вертолеты отличаются уникальными конструкторскими решениями, высокой надежностью и доказанной эффективностью. Госкорпорация объявила о подписании контракта с иностранным заказчиком на поставку новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е.

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что порядка 700 истребителей Су-27 и Су-30 было поставлено компанией зарубежным заказчикам.