Минэкономики ФРГ держит в секрете сроки доставки турбины для «Северного потока»

Министерство экономики Германии не дает комментариев относительно доставки в Европу турбины Siemens, необходимой для повышения прокачки газа по «Северному потоку», и которая находилась в Канаде в ремонте. Об этом заявила на брифинге в Берлине представитель ведомства Беате Барон, передает ТАСС.

«Мы не даем справок относительно того, где и в какой момент окажется турбина», — сказала Барон, отметив, что это является вопросом безопасности.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщила, что Канада отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy.

Позднее российский «Газпром» обратился к немецкому конгломерату Siemens c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для компрессорной станции «Портовая», чтобы отремонтировать газопровод «Северный поток».