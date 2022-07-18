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«Известия»: блогеры в России потеряли 90% дохода с начала года

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Российские блогеры, по сравнению с началом 2022 года, потеряли до 90% своего дохода от социальных сетей и других площадок, сообщает газета «Известия» со ссылкой на специалистов в области коммуникации.

«Доход блогера складывается из нескольких источников. Это монетизация площадки, рекламные контракты, дополнительные проекты (мерч, приложения и т.д.)», — пояснила генеральный директор агентства Hello Blogger Татьяна Иванова.

Она отмечает, что наибольшие потери понесли блогеры, работающие в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (социальная сеть принадлежит компании-экстремисту Meta (признана экстремистской организацией) и заблокирована в России). Также своих доходов лишились YouTube-блогеры, из-за отключенной в России монетизации.

По мнению комьюнити-менеджера 2L PR Нины Зинченко, блогеры с миллионами подписчиков в соцсетях потеряли до 70% прежнего дохода. Популярный в среде молодежи TikTok 7 марта отключил функцию загрузки новых видео для пользователей из России, что также спровоцировало падение доходов.

Вместе с тем, альтернативные площадки для блогинга — например, российский VK, отмечают резкий рост стоимости рекламных интеграций (основной доход в социальных сетях) и постов — цены выросли на 90% за последние полгода.

Кроме того, из-за ухода некоторых фирм из России, блогеры отказались от посредничества специализированных агентств и стали самостоятельно выходить на бренды с предложениями провести интеграции.

Ранее один пост Ким Кардашьян принес Balenciaga почти $1 млн.

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