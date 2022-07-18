Bild: в ФРГ полагают, что Россия не возобновит полностью поставки по «Северному потоку»

Правительство Германии подозревает, что Россия уменьшит поставки газа по «Северному потоку», сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Bild.

В материале говорится, что глава государственной канцелярии Германии Вольфганг Шмидт организовал встречу с главами земельных администраций, на которой рассказал об опасении федеральных властей, что Россия после ремонта трубопровода не возобновит прокачку газа полностью. Таблоид утверждает, что детали обсуждений ему неизвестны.

Ранее сообщалось, что Германия снизила закачку в подземные хранилища газа (ПХГ) ввиду планового ремонта газопровода «Северный поток», который завершится 21 июля.

17 июля Канада отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток».