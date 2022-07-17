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Премьер Польши заявил о скором возможном дефиците угля в стране

Моравецкий признал, что у Польши скоро могут возникнуть проблемы с доступностью угля

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в ближайшее время страна может столкнуться с проблемой доступности угля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам премьера, Польша уже в ближайшие недели и месяцы может столкнуться с проблемой доступности угля.

«Сегодня самая большая проблема в том, что вообще нет угля в достаточном количестве. Потому что уголь для печей мы поставляли в последние годы из России», — заявил Моравецкий.

Политик добавил, что государственным компаниям предлагали заказывать уголь из Колумбии и Индонезии. Правительство Польши работает над решением проблемы.

Ранее Моравецкий призывал горнодобывающие компании страны увеличить добычу угля, предупреждая, что ситуация в энергетике в ближайшие годы будет сложной. Он отметил, что к «угольной» энергетике в своих «аварийных» планах решили вернуться такие страны как Германия, Австрия, Нидерланды и Италия. По оценке премьера, Польше необходимо добыть еще полмиллиона тонн угля, который в настоящее время поставляется в страну «со всего мира».

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