На латвийско-российской границе в очередях скопилось более тысячи российских грузовиков

В службе государственных доходов Латвии заявили, что на латвийско-российской границе скопились гигантские очереди из грузовых автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что только на двух таможенных пунктах в воскресенье в очереди на проезд оказались более 1,2 тыс. автомобилей: 850 из них — в Терехово, 400 — в Гребнево, еще 300 грузовиков оказались в Силене, 150 — в пункте в Патерниеки. Приблизительное время ожидание в очереди может составлять от 32 до 153 часов.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о старте поставок грузов в регион по железной дороге сегодня-завтра.

Литва 18 июня заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения коснулись порядка 30% поставок в российский анклав.

С 11 июля Вильнюс расширил ограничения на транзит через свою территорию товаров из России в Калининград. Губернатор Алиханов уточнил, что нынешние ограничения были согласованы еще в марте, но вступают в силу только сейчас из-за многоступенчатого характера санкций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».