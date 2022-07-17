Raseef22: африканские страны не смогут стать альтернативой РФ в поставках газа в Европу

Страны Северной Африки не смогут извлечь выгоду в поставках газа в Европу и не станут альтернативой российским поставкам из-за слабой инфраструктуры и малыми объемами производства. Об этом сообщает ливанская Raseef22.

Алжир, Ливия, Нигерия и Египет могут извлечь экономическую выгоду из высоких цен на нефть и газ. Однако осуществление этих планов маловероятно из-за того, что необходимо потратить огромные средства на развитие инфраструктуры. Кроме того, в регионе недостаточные для Европы объемы производства, отметили в публикации.

Авторы статьи указали, что Россия также не оставит без внимания желание других стран занять ее место в энергосекторе. Кроме того, дефицит газа в Европе вряд ли получится компенсировать силами Мавритании, которой заинтересовались на Западе в виду открытия новых месторождений.

Аналитики посчитали, что никакие страны Северной Африки даже близко не смогут заменить Россию в поставках газа. Лишь в 2021 году из РФ было экспортировано в Европу более 130 млрд кубометров газа, что сопоставимо 40% от потребностей региона в этом топливе.

11 июля агентство Bloomberg сообщило, что африканские страны могут воспрепятствовать поставкам газа в Европу из-за того, что они сами страдают от дефицита энергии.