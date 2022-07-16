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Шольц выразил сожаление, что Германия вынуждена использовать закрытые ранее электростанции

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Michele Tantussi/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление, что Германия вынуждена временно пользоваться ранее выведенными из эксплуатации электростанциями на фоне непростой ситуации с энергоснабжением в стране. Об этом он заявил видеообращении, текст которого распространила пресс-служба немецкого правительства.

«Горько то, что теперь из-за жестокого нападения России на Украину нам приходится временно использовать некоторые электростанции, которые мы уже закрыли», — заявил Шольц.

Канцлер подчеркнул, что пользование закрытыми ранее станциями не продлится долго, поскольку Германия переходит на использование возобновляемых источников энергии для борьбы с климатическим кризисом. Речь об энергии ветра в открытом море и солнечной — на суше для производства электроэнергии и водорода.

Как подчеркнул Шольц, цель властей к 2045 году добиться того, чтобы Германия стала одной из первых стран с нулевыми выбросами углекислого газа в атмосферу и одновременно успешной промышленной державой.

Ранее 16 июля депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил «Ленте.ру», что для преодоления энергетического кризиса немецкое правительство должно ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».

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