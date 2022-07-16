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Аналитик Тимонин заявил о сокращении импорта американского СПГ в Европу в июле

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Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Консультант Vygon Consulting Иван Тимонин заявил, что США после аварии на заводе Freeport LNG может снизить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу на 150 тыс. тонн в июле. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что всего за первые шесть месяцев в Европу поступило 65 млн тонн СПГ, из них 9 млн тонн – в июне. При этом из США за полгода было направлено 28,6 млн тонн продукта.

«Некоторого снижения – в пределах 150 тыс. тонн – можно ожидать по итогам июля за счет выбытия завода Freeport, который успел направить в Европу сопоставимые объемы за первую половину прошлого месяца», — сказал аналитик.

Тимонин добавил, что во втором полугодии 2022 года объем поставок американского СПГ в Европу может сократиться, так как ввод нового завода Calcasieu Pass мощностью в 10 млн тонн лишь частично сможет заместить выбывший Freeport.

В начале июня сообщалось, что один из крупнейших заводов США Freeport LNG решили закрыть минимум на три недели из-за аварии на предприятии.

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