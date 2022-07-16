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ВГА Запорожской области заявили о вывозе 100 тыс. тонн зерна в месяц в Египет и Турцию

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий рассказал ТАСС, что автомобильным транспортом с находящейся под российским контролем территории Запорожской области ежемесячно вывозится около 100 тыс. тонн зерна, которое затем направляется в Египет и Турцию.

«Примерно 100 тыс. тонн зерна в месяц вывозится через автомобильный транспорт, через «Чонгар» и «Каланчак», которые идут транзитом на Египет и Турцию», — сказал Балицкий.

«Чонгар» и «Каланчак» являются пограничными пунктами пропуска на границе Херсонской области и Крыма.

Ранее официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что 13 июля в Стамбуле прошли консультации между представителями ООН, России, Турции и Украины по вопросу разблокирования украинских портов для осуществления вывоза сельхозпродукции.

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