В Кремле пояснили, чем вызвана отставка главы «Роскомоса»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отставка Дмитрия Рогозина с поста главы корпорации «Роскосмоса» не связана с какими-либо претензиями к его работе, цитирует ТАСС.

«Ни в коем случае, ни с какими претензиями это не связано, там все нормально», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Рогозин будет «своевременно трудоустроен» и выйдет на новую работу, о чем будет сообщено позднее.

15 июля президент освободил Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса», другим указом на эту должность был назначен Юрий Борисов, ранее работавший на посту вице-премьера РФ. По информации источников, Рогозин может занять руководящий пост на одной из территорий на Украине, контролируемой российскими военными.

Рогозин занимал пост гендиректора корпорации с 24 мая 2018 года. При нем были начаты работы по Второй и Третьей очереди строительства космодрома Восточный, строительство одноименного аэропорта на космодроме Восточный, началось возведение Национального космического центра, создание нового космического корабля «Орленок» и стартовало проектирование Национальной орбитальной космической станции.