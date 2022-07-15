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В России отменили мораторий на оформление электронных виз для въезда в страну иностранцам

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В России отменяется мораторий на оформление иностранным гражданам единых электронных виз для въезда на территорию РФ. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

С 15 июля в России прекращает действовать распоряжение № 635-р от 16 марта 2020 года, которое ранее ограничивало въезд на территорию РФ иностранцев и лиц без гражданства, а также приостанавливало оформление и выдачу электронных виз и приглашений на фоне пандемии коронавируса.

Введенные ранее меры отменяются, как и ряд других антиковидных ограничений на пересечение границы.

Порядок оформления электронной визы в РФ утвердили еще осенью 2020 года. Такой тип визы представляет собой облегченную процедуру, при которой не требуется брони в отеле, приглашения и других документов, подтверждающих цель поездки.

Электронная виза действует в течение двух месяцев с момента ее получения, но при этом непрерывно находиться на территории России можно не более 16 суток.

Ранее сообщалось, что Латвия с 1 августа приостанавливаетсоглашение с РФ об упрощении поездок жителей приграничных районов между странами.

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