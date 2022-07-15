«Ашан» и «Метро» планируют развивать бизнес в России

Крупные продуктовые ретейлеры Auchan («Ашан») и Metro («Метро») намерены остаться в России и развивать в этой стране бизнес. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службы компаний.

Так, «Ашан» планирует расширить производство товаров собственной торговой марки на территории России.

В «Метро» заявили, что сегодня, как никогда, компания должна поддерживать своих клиентов, а также сотрудников — более 11 тысяч человек в 51 регионе РФ.

В ближайшее время «Метро» рассчитывает начать развивать в России сеть магазинов в рамках франчайзинговой программы «Фасоль».

Также компания намерена заняться электронной коммерцией, программами поддержки для В2В партнеров (ресторанов, гостиничного бизнеса, независимой розницы) и инвестициями в ценообразование, чтобы сделать оптовое приложение максимально выгодным для всех групп клиентов.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать надежные условия для привлечения иностранных компаний, которые покидают рынок России.