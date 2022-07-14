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Глава МИД ЕС заявил, что эмбарго на российскую нефть не вызвало рост цен на энергоресурсы

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Global Look Press

Решение Евросоюза о введении отложенного до 2023 года запрета на поставки российской нефти не привело к повышению стоимости на энергоресурсы. Такое мнение в своем в своем Twitter выразил глава Европейской службы внешних связей Жозеп Боррель.

«Заявления должны подкрепляться фактами. Наш запрет на нефть из России не является причиной роста цен на нефть. С момента его введения цены падали. Я не утверждаю, что это причина, но графики говорят сами за себя», — написал глава европейской дипломатии.

Свою публикацию он проиллюстрировал графиком агентства Bloomberg. Там показана динамика цен за баррель эталонной марки нефти Brent за первые полгода 2022 года (январь-июль). На снимке видно резкое повышение цен на сырье в конце февраля до отметки выше $125 за баррель. Затем последовали два момента спада до $100 в середине марта и в середине апреля.

Ранее 14 июля представитель МИД России Мария Захарова заявила, что цены на энергоносители, в том числе нефть, стали расти из-за просчетов западной энергетической политики.

До этого в тот же день стало сообщалось» target=«_blank»>известно, что стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $98 за баррель впервые с 11 апреля 2022 года. Цены на нефть стали меняться на фоне опасения трейдеров по поводу возможного дефицитного рынка.

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