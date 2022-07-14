Минторг США: Россия отзовет до двух третей самолетов и разберет их на запчасти к 2025 году

Заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевез на слушаниях в комитете Сената Конгресса США заявил, что к 2025 году РФ из-за санкций прекратит эксплуатацию от половины до двух третей самолетов, задействованных в коммерческой сфере. В американской администрации считают, что их детали будут использовать для обслуживания других воздушных судов, пишет ТАСС

«Россия будет вынуждена оставить на земле от половины до двух третей самолетов в коммерческой сфере к 2025 году, чтобы использовать их детали в результате мер контроля экспорта, которые мы ввели», — сказал он.

Кроме того, Эстевез отметил, что в отношении РФ в настоящий момент действуют самые серьезные ограничения.

«Действует один из наиболее агрессивных и строгих режимов контроля экспорта, применявшихся против какой-либо страны», — подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» с 20 июля возобновит регулярные рейсы в Пекин из московского аэропорта Шереметьево. Широкофюзеляжные самолеты Airbus A330 из Москвы в столицу Китая будут летать один раз в неделю.