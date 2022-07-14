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В России принят закон о запрете оплаты товаров и услуг цифровыми финактивами

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Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий оборот цифровых финансовых активов (ЦФА) в стране, согласно которому ими запрещается оплачивать товары, работы и услуги в России. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Целью закона является повышение инвестиционной привлекательности цифровых прав для бизнеса и предотвращение использования ЦФА как средства платежа. Для этого должен быть усовершенствован порядок расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, при помощи которой осуществляется выпуск таких активов.

Документ устанавливает прямой запрет на то, чтобы передавать или принимать цифровые финансовые активы для оплаты за товары, работы, услуги, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Передача или прием криптовалют в качестве оплаты в России уже были запрещены.

Директор центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко полагает, что принятие закона о регулировании оборота ЦФА было закономерным этапом на пути юридического оформления статуса цифровых финансовых активов. Она подчеркнула, что бизнесу и финансовому сектору был дан явный посыл на развитие экономики ЦФА с ориентиром на рынок ценных бумаг. С одной стороны, это гарантирует безопасность оборота в рамках привычных биржевых отношений, а с другой, создает большой водораздел между ЦФА и криптовалютами хотя бы в части финансового контроля и оборота.

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