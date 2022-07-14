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Средняя стоимость аренды квартиры на Манхеттене в июне подскочила на 29%

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PA/Reuters

Стоимость аренды квартиры в районе Нью-Йорка Манхеттен в среднем подскочила в июне на 29% в годовом выражении и составила рекордные $5058 в месяц. Такие данные привели в компании-брокере недвижимости Douglas Elliman, сообщает телеканал CNBC.

По расчетам аналитиков, цены продолжат расти, по крайней мере, до осени. Стоимость повышается из-за высокого спроса на недвижимость в центральном районе Нью-Йорка.

Интерес к аренде жилья объяснили ростом ставок по ипотеке. Кроме того, в Нью-Йорк возвращаются американцы, которые покинули город во время пандемии, а также приезжают на работу молодые выпускники университетов и колледжей.

На фоне роста спроса количество доступных для аренды квартир на Манхеттене за год упало на 46%, до 6,4 тысячи.

В конце апреля сообщалось, что стоимость аренды жилья в Москве может вырасти за год на 25% из-за смещения ориентиров россиян с покупки на наем квартир. По словам основателя IT-компании в сфере недвижимости Realiste Алексея Гальцева, часть населения города, которая лишилась возможности приобрести квартиру для жизни, переключится на рынок аренды.

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