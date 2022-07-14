Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Создатели нового молодежного движения хотя вернуть детей в коллектив... 14:35
Президент России Путин подписал закон об обеспечении проведения операций ВС РФ... 14:35
Метровая змея напала на жительницу Карелии 14:34
МИД РФ заявило о последствиях плана G7 установить потолок цен на нефть... 14:31
На Кипре мужчина избил женщину с ребенком 14:29
Британске медсестры пожаловались на запрет пить воду на рабочем месте 14:29
Бородина заявила о невозможности дружбы между мужчиной и женщиной 14:28
В МИД Венгрии заявили, что Вена и Будапешт не готовы говорить о санкциях против... 14:28
Американка узнала, что парень ее бросил, пролетев к нему через всю страну 14:26
Вандалы изрисовали памятник Петру I в украинской Полтаве 14:26
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Цена на нефть марки Brent упала ниже $98 за баррель впервые с 11 апреля

close
100%
Angus Mordant/Reuters

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $98 за баррель впервые с 11 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

После начала торгов 14 июля мировые цены на нефть начали снижаться и упали ниже $98 за баррель. К 11.51 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 2,1%, составив $97,48 за баррель. К 12.46 мск ситуация не изменилась и нефть торгуется также ниже $98 за баррель на уровне $97,67.

Цены на нефть стали меняться на фоне опасения трейдеров по поводу возможного дефицитного рынка. Кроме того, инвесторы оценивают запасы нефти в США, которые за прошлую неделю пополнились 3,3 млн баррелей против снижения на 0,2 млн баррелей неделей ранее.

6 июля агентство Bloomberg со ссылкой на данные источников сообщило, что Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками обсуждают «потолок» предельной цены на российскую нефть на уровне от $40 до $60.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть