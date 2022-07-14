Цена на нефть марки Brent упала ниже $98 за баррель впервые с 11 апреля

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $98 за баррель впервые с 11 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

После начала торгов 14 июля мировые цены на нефть начали снижаться и упали ниже $98 за баррель. К 11.51 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 2,1%, составив $97,48 за баррель. К 12.46 мск ситуация не изменилась и нефть торгуется также ниже $98 за баррель на уровне $97,67.

Цены на нефть стали меняться на фоне опасения трейдеров по поводу возможного дефицитного рынка. Кроме того, инвесторы оценивают запасы нефти в США, которые за прошлую неделю пополнились 3,3 млн баррелей против снижения на 0,2 млн баррелей неделей ранее.

6 июля агентство Bloomberg со ссылкой на данные источников сообщило, что Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками обсуждают «потолок» предельной цены на российскую нефть на уровне от $40 до $60.