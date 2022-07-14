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Ericsson лишилась $130 млн после ухода из России

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Global Look Press

Уход с российского рынка обошелся шведской телекоммуникационной компании Ericsson в 1,2 млрд крон ($130 млн). Об этом сообщается в отчете на сайте организации.

«Это стоит 1,2 млрд шведских крон. Примерно на столько сократились операции в России», — отметили в публикации.

В отчете указали, что операционная прибыль компании за второй квартал оказалась на уровне 7,3 млрд крон ($780 млн), что немного меньше, чем прогнозировали аналитики. В свою очередь они посчитали, что прибыль будет на уровне 8 млрд крон ($850 млн).

Оборот компании за второй квартал 2022 года составил 62,5 млрд крон ($6,67 млрд). При этом за аналогичный период прошлого года оборот был на уровне 54,9 млрд крон ($5,86 млрд).

11 апреля компания Ericsson решила приостановить свою деятельность в России на неопределенный срок. В заявлении отмечается, что российские сотрудники будут отправлены в оплачиваемый отпуск.

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