Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Санкт-Петербурге пятеро мужчин устроили драку на детской площадке 10:02
В Индии родители поймали крокодила, съевшего их ребенка, и потребовали выплюнуть... 09:57
The Guardian сообщила о попадании в плен в ДНР еще одного наемника... 09:56
Российские скрипачки выступят на концерте в Италии 09:54
В Госдуме предложили не штрафовать РЖД за нарушение сроков доставки грузов 09:53
Mozilla напомнила Microsoft о «смерти» Internet Explorer с помощью... 09:51
Президент РФ Путин поручил провести всероссийские и международные турниры по хоккею 09:50
ФСБ сообщила о задержании пяти сторонников сирийских террористов, собиравших деньги... 09:49
В ЛНР заявили о захвате первой артиллерийской установки М777 как трофея 09:45
В Казахстане мужчина закидал камнями семью 09:41
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Литва решила настоять на досрочном отключении Прибалтики от энергосистемы России

close
100%
Depositphotos

Литва настаивает на отключении стран Прибалтики от энергосистем России и Белоруссии в 2024 году, что на год раньше намеченного плана. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Литва уже ведет переговоры с Эстонией и Латвией по поводу отключения от энергосистем России и Белоруссии. Речь идет о разрыве энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва и Латвия).

В публикации отметили, что страны Прибалтики уже давно хотят отключиться от российских энергосистем, однако не могут сделать этого из-за большого дефицита энергии. Например, в 2021 году Литва смогла произвести лишь 40% от внутреннего потребления энергии.

Эксперты сошлись во мнении, что Прибалтика вполне может выйти из БРЭЛЛ и технических сложностей в этом вопросе нет. Кроме того, уже в 2025 году произойдет запуск линии Harmony link из Польши на 700 МВт, а до тех порт прибалтийские страны могут поддерживать линии LitPol Link (Литва—Польша) и NordBalt (Литва—Швеция). Однако отказ от электроэнергии из России приведет к использованию более дорогой тепловой генерации. Это чревато дополнительными расходами в размере €250 млн и платежами за вредные выбросы на уровне €150 млн в год.

В конце апреля финская энергетическая компания Fingrid проинформировала о временном ограничении поставок электроэнергии из РФ. Отмечается, что организация начала проводить пусконаладочные испытания своей АЭС «Олкилуото-3».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть