Литва решила настоять на досрочном отключении Прибалтики от энергосистемы России

Литва настаивает на отключении стран Прибалтики от энергосистем России и Белоруссии в 2024 году, что на год раньше намеченного плана. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Литва уже ведет переговоры с Эстонией и Латвией по поводу отключения от энергосистем России и Белоруссии. Речь идет о разрыве энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва и Латвия).

В публикации отметили, что страны Прибалтики уже давно хотят отключиться от российских энергосистем, однако не могут сделать этого из-за большого дефицита энергии. Например, в 2021 году Литва смогла произвести лишь 40% от внутреннего потребления энергии.

Эксперты сошлись во мнении, что Прибалтика вполне может выйти из БРЭЛЛ и технических сложностей в этом вопросе нет. Кроме того, уже в 2025 году произойдет запуск линии Harmony link из Польши на 700 МВт, а до тех порт прибалтийские страны могут поддерживать линии LitPol Link (Литва—Польша) и NordBalt (Литва—Швеция). Однако отказ от электроэнергии из России приведет к использованию более дорогой тепловой генерации. Это чревато дополнительными расходами в размере €250 млн и платежами за вредные выбросы на уровне €150 млн в год.

В конце апреля финская энергетическая компания Fingrid проинформировала о временном ограничении поставок электроэнергии из РФ. Отмечается, что организация начала проводить пусконаладочные испытания своей АЭС «Олкилуото-3».