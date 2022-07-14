В ЕК назвали неясные формулировки одной из причин проблем с транзитом в Калининград

Некоторые дипломаты Еврокомиссии назвали неясные формулировки одной из причин проблем транзита в Калининградскую область, пишет Financial Times.

По мнению евродипломатов, Еврокомиссия неясно сформулировала правила по регулированию санкций в отношении России, из-за чего возникли проблемы при транспортировке грузов в Калининградскую область.

По информации издания, некоторые чиновники ЕС раскритиковали масштабы литовских проверок в российских поездах, опасаясь, что это может привести к конфронтации с Москвой.

«Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила», — пишет газета.

Ранее Еврокомиссия разъяснила условия транзита товаров в Калининградскую область, разрешив железнодорожный транзит в регион. Однако перевозка находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения полностью запрещена вне зависимости от способа транспортировки.