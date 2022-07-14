Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В посольстве РФ назвали слова США об изъятии украинских паспортов дезинформацией 06:50
Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал уход Каттани из клуба существенной... 06:50
Инвестор Сидоров предупредил о падении акций технологических компаний до конца... 06:46
В Сенате США сравнили Байдена со старым авто, который не всегда заводится 06:43
Футболистка Коваленко посмеялась над Глушаковым с помощью футболки ЦСКА 06:30
Премьер Соломоновых Островов исключил размещение военной базы КНР в стране 06:24
Bloomberg: США и ЕС разрабатывают систему соблюдения экономических санкций против РФ 06:18
В районе Восточно-Китайского моря прошли совместные воздушные учения Японии и США 06:12
Экс-форвард «Рубина» Милошевич не видит причин доминирования... 06:10
Экс-дипломат Ищенко: Зеленский предоставил гражданам Польши особый статус на Украине 05:57
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В ЕК назвали неясные формулировки одной из причин проблем с транзитом в Калининград

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Некоторые дипломаты Еврокомиссии назвали неясные формулировки одной из причин проблем транзита в Калининградскую область, пишет Financial Times.

По мнению евродипломатов, Еврокомиссия неясно сформулировала правила по регулированию санкций в отношении России, из-за чего возникли проблемы при транспортировке грузов в Калининградскую область.

По информации издания, некоторые чиновники ЕС раскритиковали масштабы литовских проверок в российских поездах, опасаясь, что это может привести к конфронтации с Москвой.

«Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила», — пишет газета.

Ранее Еврокомиссия разъяснила условия транзита товаров в Калининградскую область, разрешив железнодорожный транзит в регион. Однако перевозка находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения полностью запрещена вне зависимости от способа транспортировки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть