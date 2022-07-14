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В Москве обсудили цены на топливо, ввозимое из России в Абхазию

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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган обсудила с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком цены на нефтепродукты, которые ввозятся из России в Абхазию. Также обсуждались вопросы энергообеспечения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минэкономики республики.

За последние месяцы цены на нефтепродукты в Абхазии повысились более чем на 14 рублей. Ранее бензин АИ-92 стоил 42 рубля, теперь - 56 рублей. Бензин АИ-95 стоил 48 рублей, на сегодня — от 61 до 65 рублей.

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика может быть задействована для ввоза в Российскую Федерацию товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции.

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