Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Казахстане задержали брата экс-главы Комитета нацбезопасности Максимова 20:18
«Ъ» сообщил, что Канада отправит турбину для «Северного потока» 15 июля 20:17
«Вашингтон Кэпиталз» бесплатно отпустил Самсонова в «Торонто» 20:16
Задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы микрозаймов в центре Москвы 20:12
Майнеров попросили остановить свои фермы из-за аномальной жары 20:10
В Банке России считают, что инфляция останется пониженной в ближайшей... 20:06
Инаугурационное платье Мишель Обамы теперь можно купить в NFT 20:06
Джиджи Хадид вместе с другими топ-моделями снялась в рекламе Self-Portrait 20:02
В Нидерландах нашли новый подвид «омикрона» 20:00
Учитель Джейми Оливера рассказал, как правильно готовить пасту альденте 20:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Инфляция в России замедлилась до 15,62%

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Инфляция в России в годовом выражении по состоянию на 8 июля замедлилась до 15,62%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обзор Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

«В годовом выражении рост цен замедлился до 15,62% год к году», — говорится в документе.

Неделей ранее этот показатель составлял 16,19%.

По данным аналитиков Минэкономразвития, в основном снижаются цены на продовольственные товары, это происходит за счет дефляции плодоовощной продукции. При этом рост цен на другие продукты питания замедлился.

«Кроме того, продолжилось снижение цен в сегменте непродовольственных товаров. В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,67%», — указано в обзоре.

В июне Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) впервые в истории современной России, то есть с 1991 года, зафиксировала дефляцию в 0,35%. При этом цены на продовольственные товары снизились на 1,1%, на непродовольственные — на 0,41% по сравнению с маем текущего года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть