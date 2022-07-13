«Молдовагаз» просит регулятора цен повысить тарифы на газ

Компания «Молдовагаз» обратилась к Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ) с предложением повысить тарифы на газ в стране на фоне роста закупочных цен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на запрос компании.

Отмечается, что тариф на газ для бытовых потребителей в Молдавии с 1 июня уже увеличился на 22,6%— до $940 за тысячу кубометров.

«Учитывая существенное повышение закупочной цены на природный газ в июле 2022 года, «Молдовагаз» просит ввести новый тариф в размере 29,48 леев за 1 кубический метр газа с применением с 1 июля 2022 г», — говорится в новом запросе компании.

В июне «Молодвагаз» отключила 234 абонента от газа из-за долгов в 11,3 млн леев. В организации указали, что к 30 июня 2022 года было оплачено 98% выставленных в 2022 году сумм на оплату в счет-фактурах. Кроме того, в июне было отправлено свыше 64 тыс. уведомлений и SMS.

7 июля вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну предупредил о риске приостановки или прекращения поставок газа из России, власти обсуждают альтернативные источники топлива.