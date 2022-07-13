Bloomberg сообщило, что ЕС разрабатывает меры на случай остановки поставок газа из России

В Евросоюзе разрабатывают ряд экстренных экономических мер на случай внезапной возможной остановки поставок российского газа. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС.

«Согласно проекту документа, в Европейской комиссии полагают, что существует значительный риск того, что Москва резко и в одностороннем порядке остановит поставки топлива в этом году. Чтобы к этому подготовиться, комиссия планирует рекомендовать дополнительные меры, которые блоку следует рассмотреть, чтобы ограничить потребление газа», — пишет агентство.

В числе мер указано проведение информационной кампании по сокращению использования отопительных систем и переход

на другие виды топлива в промышленности и в энергетике.

Предложения могут на треть сократить воздействие внезапного нарушения поставок топлива. В настоящее время российская сторона поставляет на территорию Евросоюза менее 30% от среднего показателя с 2016 по 2021 год.

Документ планируют принять 20 июля. Его содержание могут изменить к этому дню.

Ранее 13 июля пресс-служба «Газпрома» сообщила, что компания не располагает документами, которые позволили бы Siemens вывезти из Канады турбину, и не может спрогнозировать, как будет работать компрессорная станция «Портовая» — критически важный объект для трубопровода «Северный поток».