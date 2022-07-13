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В Санкт-Петербурге в 2028 году запустят первый трамвай на автопилоте

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Depositphotos

Благодаря преобразованию инфраструктуры городского электротранспорта Санкт-Петербурга, в городе к 2028 году появится маршрут первого трамвая на автопилоте. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора Александра Беглова.

«Надо сделать реконструкцию прежде всего наших парков. <...> Я думаю, порядка 2028 год. Будем стараться стремиться к этому», — сказал он.

По его словам, первые шаги к тому, чтобы запустить трамвай, который бы передвигался без физического управления со стороны человека, уже сделаны. На маршруты в настоящее время запускают трамваи «Богатырь-М» производства ООО «ПК Транспортные системы». Они оборудованы комплексом активной помощи водителю.

В начале января сообщалось, что правительство дорабатывает текст программы экспериментального правового режима (ЭПР), позволяющего запустить в России такси-беспилотники.

В конце апреля стало известно, что китайская компания Pony.ai первой получила лицензию на коммерческую эксплуатацию такси в китайском городе Гуанчжоу. В районе Наньше запустят 100 беспилотных такси. Автомобили будут перевозить пассажиров на территории 800 квадратных километров, заказ и оплата такси будут производиться через приложение Pony.ai.

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